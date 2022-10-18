Кравцов вернулся к тренировкам в общей группе «Рейнджерс»

Теги травмы Рейнджерс НХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов приступил к занятиям в общей группе.

Он тренируется в свитере, позволяющем контактную борьбу.

«Кравцов катается на месте Крайдера на тренировке, что может быть намеком на то, что он не будет играть в четверг.

Но он в контактном джерси, что свидетельствует о прогрессе», – написал журналист Винс Меркольяно.

22-летний нападающий покинул лед после своей второй смены в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:1). Он получил травму верхней части тела в борьбе с защитником «Лайтнинг» Виктором Хедманом.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут 21 октября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные