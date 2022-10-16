Кравцов тренируется в бесконтактном джерси

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Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов провел тренировку в бесконтактном джерси.

Об этом сообщил журналист Ларри Брукс.

Российский хоккеист работал в свитере специальной расцветки, поскольку ему еще нельзя вести контактную борьбу.

22-летний нападающий покинул лед после своей второй смены в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:1). Он получил травму верхней части тела в борьбе с защитником «Лайтнинг» Виктором Хедманом.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут 18 октября.

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