Кравцов тренируется в бесконтактном джерси

Нападающий провел тренировку в бесконтактном джерси.

Об этом сообщил журналист Ларри Брукс.

Российский хоккеист работал в свитере специальной расцветки, поскольку ему еще нельзя вести контактную борьбу.

22-летний нападающий покинул лед после своей второй смены в стартовом матче регулярного чемпионата с «Тампой» (3:1). Он получил травму верхней части тела в борьбе с защитником «Лайтнинг» Виктором Хедманом.

Следующий матч «Рейнджерс» проведут 18 октября.