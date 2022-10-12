Кравцов пропустит выездную серию «Рейнджерс». Он может вернуться в состав на следующей неделе

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Виталий Кравцов может вернуться в состав «Рейнджерс» на следующей неделе.

22-летний нападающий покинул лед после своей второй смены в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:1). Он получил травму верхней части тела в борьбе с защитником «Лайтнинг» Виктором Хедманом.

«Рейнджерс» говорят, что Виталий Кравцов сегодня не будет кататься и не поедет с командой в Миннесоту и Виннипег. Может вернуться на следующей неделе», – написала журналистка Молли Уокер.

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