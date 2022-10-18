У игроков «Трактора» появится психолог (Алексей Шевченко)

У хоккеистов «Трактора» появится психолог.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«У хоккеистов «Трактора» появится психолог.

Бедненькие. Тяжело им: зарплату платят вовремя, но при этом заставляют выигрывать и тренироваться. Это же любого сломает.

Хотят поговорить об этом, да? Надеюсь, им будут давать картинки и спрашивать, а что вы видите? Ламборджини? Хм…» – написал Шевченко.

На данный момент «Трактор» занимает 9-е место в таблице Востока, набрав 17 очков после 20 игр.