Рябыкин о старте «Авангарда»: «В поездке из 12 матчей нет времени тренироваться, система уходит. Игроков надо восстанавливать. Может, это нас подкосило»

поделился мыслями о том, что повлияло на старт «Авангарда».

10 октября Рябыкин был отправлен в отставку с поста главного тренера омского клуба. 17 октября он вошел в штаб «Металлурга».

– За время, пока вы отдыхали от хоккея, пришло новое осознание, что повлияло на неудачный старт ?

– Мы провели 12 игр на выезде. Это не оправдание. Когда хоккеисты не тренируются, у них многое вылетает из головы. В поездке из 12 матчей нет времени тренироваться. Игроков надо восстанавливать. Может быть, это нас подкосило.

С другой стороны, мы неплохо начали сезон. Единственное, результат был неудачный. Думаю, у ребят пропала уверенность. Вроде играешь хорошо, а результата нет. Уверенность уходит.

– Я видел «Авангард» на турнире в Сочи, когда команда показывала смотрибельный хоккей. Это ушло из-за того, что пропала уверенность?

– Возможно. Понимаете, когда играешь уверенно, ребята могут рисковать. Когда уверенности нет, все стараются сыграть попроще. С другой стороны, мы всегда требовали от всех играть правильно в обороне. Не было исключений ни для кого. И на предсезонном турнире, если вы видели, все бежали и отрабатывали в обороне.

Повторюсь, когда ты не тренируешься, система уходит. Сколько бы ты ни показывал видео и ни разбирал игры, если ты мало работаешь над деталями на тренировках, они все равно уходят. Это физическая память, – сказал Рябыкин.