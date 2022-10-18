Жамнов о Ничушкине: «История с нарушением антидопинговых правил – бред. Поэтому и подавали апелляцию»

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Алексей Жамнов высказался о том, что ИИХФ сняла обвинения с Валерия Ничушкина.

«Валера сам говорил, что вся эта история с якобы нарушением антидопинговых правил – бред. Понимали это, поэтому и подавали апелляцию.

Конечно, мы рады, что все завершилось именно таким образом, теперь мы можем закрыть эту тему. И для самого Ничушкина это очень хорошо, и для всех нас», – сказал главный тренер сборной России.

Ничушкин о допинговом деле: «По документам я в 17 лет сам выстроил систему, чтобы обходить контроль! Решил биться в суде, пока все зависло»

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