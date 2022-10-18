Овечкин о 6:4 с «Ванкувером»: «Были разозлены из-за того, что произошло во 2-м периоде. В 3-м была отличная реакция со стороны каждого»

сказал, что был зол после 2-го периода матча с .

После 40 минут игры «Кэнакс» вели со счетом 4:2. В третьем периоде «Кэпиталс» забросили 4 безответные шайбы и победили – 6:4.

«Мы были разозлены из-за того, что произошло во втором периоде (3:1 в пользу «Кэнакс» – прим. Sports.ru). В третьем была отличная реакция со стороны каждого.

Можно увидеть, что когда мы играем правильно, то неважно, какой счет. Мы можем прийти в норму и выиграть игру», – сказал Овечкин, набравший в матче 4 (2+2) очка.

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