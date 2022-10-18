Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ, Панарин – 3-й

стал первой звездой дня в , – третьей.

Оба россиянина отметились 4 набранными очками в сегодняшних матчах регулярного чемпионата.

На счету капитана «Вашингтона» 2+2 в игре с «Ванкувером» (6:4), форварда «Рейнджерс» – 1+3 в игре с «Анахаймом» (6:4).

Второй звездой дня назван форвард с 3 (2+1) очками в матче против «Флориды» (5:3).

Да! Дождались голов Овечкина: набрал 2+2 и вдохновил команду на камбэк

🔥Панарин – в огне: ассистентский хет-трик и победный гол в ворота «Анахайма»