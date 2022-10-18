Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ, Панарин – 3-й
Александр Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ, Артемий Панарин – третьей.
Оба россиянина отметились 4 набранными очками в сегодняшних матчах регулярного чемпионата.
На счету капитана «Вашингтона» 2+2 в игре с «Ванкувером» (6:4), форварда «Рейнджерс» – 1+3 в игре с «Анахаймом» (6:4).
Второй звездой дня назван форвард «Бостона» Джейк Дебраск с 3 (2+1) очками в матче против «Флориды» (5:3).
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