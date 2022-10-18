Тренер «Анахайма» о Панарине: «Он умеет пасовать и так и сяк, через игрока, с неудобной руки – он словно видит все вокруг»

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Главный тренер «Анахайма» высказался об Артемии Панарине после игры с «Рейнджерс» (4:6).

Россиянин набрал в матче НХЛ 4 (1+3) очка.

«Умение Панарина пасовать и так и сяк, через игрока, с неудобной руки – он словно видит все вокруг. Он один из таких парней. Если его прессинговать, то он довольно быстро избавится от опеки. А если его оставить одного и попытаться закрыть других, у него будет куча времени отдать пас.

Панарин вместе с таким прекрасным снайпером, как Зибанежад, плюс, возможно, лучший перед чужими воротами Крайдер – это делает их крайне беспощадной командой», – сказал Даллас Экинс.

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