Хмелевски хочет попасть на Матч звезд КХЛ: «Конечно, было бы круто»
Форвард «Салавата» Саша Хмелевски хочет попасть на Матч звезд КХЛ.
– Стартовало голосование болельщиков за участников Матча звезд КХЛ, который пройдет в Челябинске в декабре. Насколько вам лично хотелось бы принять участие в таком мероприятии?
– Да, конечно. Это было бы круто. Это индивидуальная вещь, я особо стараюсь не смотреть на это.
Но если буду хорошо играть, и голоса будут, то буду очень рад, – сказал игрок уфимского клуба.
В 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ 23-летний нападающий набрал 11 (7+4) очков.
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