Хмелевски хочет попасть на Матч звезд КХЛ: «Конечно, было бы круто»

Форвард хочет попасть на Матч звезд КХЛ.

– Стартовало голосование болельщиков за участников , который пройдет в Челябинске в декабре. Насколько вам лично хотелось бы принять участие в таком мероприятии?

– Да, конечно. Это было бы круто. Это индивидуальная вещь, я особо стараюсь не смотреть на это.

Но если буду хорошо играть, и голоса будут, то буду очень рад, – сказал игрок уфимского клуба.

В 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ 23-летний нападающий набрал 11 (7+4) очков.