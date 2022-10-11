Хмелевски хочет попасть на Матч звезд КХЛ: «Конечно, было бы круто»

Теги Салават Юлаев болельщики КХЛ Матч звезд КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Форвард «Салавата» Саша Хмелевски хочет попасть на Матч звезд КХЛ.

Стартовало голосование болельщиков за участников Матча звезд КХЛ, который пройдет в Челябинске в декабре. Насколько вам лично хотелось бы принять участие в таком мероприятии?

– Да, конечно. Это было бы круто. Это индивидуальная вещь, я особо стараюсь не смотреть на это.

Но если буду хорошо играть, и голоса будут, то буду очень рад, – сказал игрок уфимского клуба. 

В 16 играх Фонбет Чемпионата КХЛ 23-летний нападающий набрал 11 (7+4) очков.

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