вышел на чистое второе место в истории НХЛ по матчам с 2 и более голами.

Капитан сделал дубль в игре с «Ванкувером» (6:4).

Это был его 159-й матч с 2+ заброшенными шайбами. Россиянин обошел по этому показателю (158), впереди лишь – у него 189 подобных игр.

В топ-5 в истории НХЛ входят также Марио Лемье (154) и Горди Хоу (147).

Овечкин забил 781-й и 782-й голы в НХЛ. До Хоу – 19 шайб