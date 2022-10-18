У Овечкина 159 матчей с 2+ шайбами в НХЛ. Он вышел на 2-е место в истории, больше только у Гретцки – 189
Александр Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по матчам с 2 и более голами.
Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре с «Ванкувером» (6:4).
Это был его 159-й матч с 2+ заброшенными шайбами. Россиянин обошел по этому показателю Бретта Халла (158), впереди лишь Уэйн Гретцки – у него 189 подобных игр.
В топ-5 в истории НХЛ входят также Марио Лемье (154) и Горди Хоу (147).
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