У Овечкина 159 матчей с 2+ шайбами в НХЛ. Он вышел на 2-е место в истории, больше только у Гретцки – 189

Теги рейтинги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Бретт Халл Хоккей

Александр Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по матчам с 2 и более голами.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в игре с «Ванкувером» (6:4).

Это был его 159-й матч с 2+ заброшенными шайбами. Россиянин обошел по этому показателю Бретта Халла (158), впереди лишь Уэйн Гретцки – у него 189 подобных игр.

В топ-5 в истории НХЛ входят также Марио Лемье (154) и Горди Хоу (147).

Овечкин забил 781-й и 782-й голы в НХЛ. До Хоу – 19 шайб

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные