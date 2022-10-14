Валерий Брагин: «Панарин в суперформе. Он поможет «Рейнджерс» стать одними из претендентов на Кубок Стэнли в этом году»

оценил игру форварда «Рейнджерс» в новом сезоне .

«То, что Панарин в первых двух матчах сезона НХЛ набрал 5 очков говорит о том, что Артемий в суперформе. Это значит, что он правильно и серьезно готовился к старту регулярки. Панарин в хорошем физическом состоянии, здесь можно сказать просто – молодец!

Думаю, что он поможет стать одними из претендентов на в этом году. Там вся молодежь уже заматерела, поэтому они будут одними из фаворитов в борьбе за трофей.

Сложно сказать, кто проведет ярче сезон – Кучеров или Панарин. Но думаю, что Артемию будет очень сложно дотянуться до Кучерова», – сказал бывший главный тренер сборной России.