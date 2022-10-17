Тренер «Куньлуня»: «Наши матчи со СКА и ЦСКА показывались по китайскому телевидению и вызвали немалый интерес»

Грег Айэленд рассказал, что матчи вызывают интерес на китайском телевидении.

«Я 25-30 лет занимался тем, что помогал игрокам быть лучше, готовя их к НХЛ. Мы вообще открыты для того, чтобы взять еще хороших игроков, которые будут играть важную роль.

Поэтому, думаю, мы многим интересны: здесь многие хоккеисты получат гораздо больше минут, чем в топовых командах. Мы сейчас сканируем рынок в поиске игроков, и наш состав далек от завершенного.

Учитывая кондиции команды, на данный момент нашу готовность оценю в 80%. И хотя у нас есть система, появляется командная игра, мы в целом становимся сильнее, если мы хотим быть еще лучше, думаю, нам надо усилить состав еще несколькими игроками.

Наши матчи со СКА и показывались по китайскому телевидению и вызвали немалый интерес. Мы чувствуем большую поддержку со стороны нашей федерации», – сказал главный тренер «Куньлуня».