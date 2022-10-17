«Вашингтон» и Милано подписали контракт на год и 750 тысяч долларов. У форварда 34 очка в 66 матчах прошлого сезона

объявил о подписании контракта с форвардом .

Соглашение рассчитано на один сезон, зарплата – 750 тысяч долларов.

Американец будет выставлен на драфт отказов с целью отправки его в .

26-летний хоккеист ранее не прошел просмотр в «Калгари».

Три последних сезона Милано провел в составе «Анахайма». Форвард набрал 34 (14+20) очка в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Всего в НХЛ Милано отметился 81 (36+45) балл в 197 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.