«Вашингтон» и Милано подписали контракт на год и 750 тысяч долларов. У форварда 34 очка в 66 матчах прошлого сезона
«Вашингтон» объявил о подписании контракта с форвардом Сонни Милано.
Соглашение рассчитано на один сезон, зарплата – 750 тысяч долларов.
Американец будет выставлен на драфт отказов с целью отправки его в АХЛ.
26-летний хоккеист ранее не прошел просмотр в «Калгари».
Три последних сезона Милано провел в составе «Анахайма». Форвард набрал 34 (14+20) очка в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.
Всего в НХЛ Милано отметился 81 (36+45) балл в 197 играх. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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