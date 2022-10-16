«Вашингтон» подпишет Милано на год и 750 тысяч долларов. На счету форварда 34 очка в 66 матчах прошлого сезона

подпишет форварда на год и 750 тысяч долларов.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман. По данным CapFriendly, соглашение носит односторонний характер.

26-летний американский нападающий ранее не прошел просмотр в «Калгари».

Три последних сезона Милано провел в составе «Анахайма». Форвард набрал 34 (14+20) очка в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне.

Всего в НХЛ Милано отметился 81 (36+45) балл в 197 играх.