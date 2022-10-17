Кравец о 4:7 с «Металлургом»: «Авангард» провалил игру в обороне. Надо помогать вратарю»

Тренер высказался о поражении от (4:7).

– Мы знали, с кем играем сегодня. Основной акцент на собрании делали на то, что нужно хорошо сыграть в обороне. К сожалению, этот компонент мы провалили.

Благодарен ребятам, что боролись до конца. Особенно молодцы те, кто играл в меньшинстве. Не развалились, втроем ложились под шайбу, молодцы. Будем смотреть видео, разберем ошибки.

Надо помогать вратарю, не допускать столько выходов с численным преимуществом, как было сегодня. Разберем ошибки, двигаемся дальше.

– Почему Демченко был сегодня третьим вратарем?

– Мы вместе с тренером вратарей принимаем такие решения. После прошлого матча Василий не слишком хорошо себя чувствовал, дали отдохнуть, учитывая, что сезон длинный.

Стасу Галимову дали шанс себя проявить. Да, он давно не играл, но тренировался с командой, поэтому приняли такое решение.

Хоккей – это игра, ошибаются все. Но хотелось бы, чтобы после ошибки в следующей смене она не повторялась, ты выходил и играл так, как сказал тренер.

Ярош получил травму. Сегодня вышел, думали, что залечил, все в порядке, но нет, – отметил Кравец.