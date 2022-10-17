Форвард «Авангарда» Шевченко о 4:7 с «Металлургом»: «В атаке – более-менее, в обороне – ужасно. Столько времени прошло, а мы все не можем прийти в себя»

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Форвард «Авангарда» Дмитрий Шевченко высказался после игры с «Металлургом» (4:7).

«Плохая игра в обороне. Вроде бы более-менее игра в атаке, но ужасная игра в обороне. Отсюда такой результат. Больше мне добавить нечего.

После игры тренеры зашли, сказали, что в атаке вроде бы что-то умеем создавать, дали волю в креативе, но про оборону все забыли. И тренерский штаб сейчас сказал, что, значит, будем тренировать, смотреть, учиться, вспоминать. Будем приходить в себя.

Хотя уже столько времени прошло, а мы все никак не можем прийти в себя… Но опускать руки – самое последнее дело. Будем работать», – заявил Шевченко.

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