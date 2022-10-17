«Металлург» забил 7 голов «Авангарду» за два периода матча
«Металлург» и Авангард» результативно проводят матч Фонбет чемпионата КХЛ.
Команды в общей сложности забросили 11 шайб в течение двух периодов.
Магнитогорцы забили 7 голов, омичи ответили 4 шайбами. Счет отдельно взятого первого периода – 4:2, второго – 3:2.
Кроме того, во втором периоде команда тренера Ильи Воробьева не использовала численное преимущество в формате «5 на 3», которое продолжалось почти две минуты. За семь секунд до конца второго отрезка Корбан Найт забросил шайбу в меньшинстве, сделав счет 4:7.
По ходу игры тренерский штаб «ястребов» заменил пропустившего три шайбы Станислава Галимова на 21-летнего Андрея Мишурова, который пропустил четыре гола после своего выхода на лед.
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