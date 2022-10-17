«Металлург» впервые забросил 7 шайб за первые 2 периода. 11 голов за 40 минут игры «Магнитки» с «Авангардом» – восьмой случай в истории КХЛ

забросил рекордные для себя 7 шайб за два периода матча Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» ответил 4 шайбами. Счет первого периода – 4:2 в пользу магнитогорцев, второго – 3:2.

Никогда прежде «Магнитке» не удавалось отметиться семью голами за первые 40 минут. Также «Металлург» стал вторым клубом, который в этом сезоне забросил семь шайб за матч. Ранее это сделало в игре с «Автомобилистом» (7:3).

11 голов за первые два периода – восьмой подобный случай в истории КХЛ. В последний раз столько было в матче «Металлурга» и в плей-офф сезона-2021/22.