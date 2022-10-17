Плющев об «Ак Барсе»: «Хоккеисты отрабатывают контракты, а не работают на результат. Расползаются по норкам, энтузиазма в общении не заметно»

поделился мнением о трудностях «Ак Барса».

Казанская команда на данный момент проиграла рекордные шесть матчей подряд в Фонбет чемпионате .

«Основная задача Знарка – создать звездную команду, а не команду звезд. Видимо, пока у него это не получается.

Слишком разные характеры у игроков, разная самооценка, видимо, не могут найти общий язык и определиться, кто первый номер у них, второй и так далее.

Такие психологические моменты мешают реализовывать основную задачу команды. В «Ак Барсе» каждый играет за себя. Они отрабатывают свои контракты, а не работают на результат команды.

Налаживать атмосферу в коллективе и создавать единое целое нужно было в предсезонный период.

А сейчас, как я понимаю, ребята расползаются по своим норкам, и большого энтузиазма в общении друг с другом у них не заметно. Это же просматривается в игре, на самой площадке», – заявил заслуженный тренер России.

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