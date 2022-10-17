Андрей Мартемьянов: «Сибирь» играет в атакующий хоккей. ЦСКА и СКА играют в защите, но на этом никто не делает акцент»

считает, что показывает атакующий хоккей.

– под вашим руководством показывал более атакующий хоккей. Считаете, что «Сибирь» должна показывать другую игру?

– Почему? «Сибирь» играет в атакующий хоккей. В «Автомобилисте» был более серьезный класс нападающих, там было три звена очень высокого уровня.

Там игроки могли контролировать шайбу и в любом эпизоде сыграть так, как умеют и хотят. У нас класс не такой высокий и достаточно ребят без большого опыта в .

А без обороны не будет никакой атаки. , СКА играют в защите, просто на этом никто не делает акцент. Если ты ведешь в две шайбы, зачем куда-то бежать? Сопернику надо забивать, а ты лови на контратаках.

Кто-то заявил, что «Сибирь» играет от обороны, и все подхватили.

Давайте посмотрим другие клубы – они только от атаки играют? 68 матчей – это нагрузка сумасшедшая. 16 игр за 30 дней – тренироваться некогда, только восстанавливаешь игроков, – заявил главный тренер новосибирской команды.