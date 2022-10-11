Владимир Плющев: «Радулов в НХЛ был тише воды ниже травы. В России бегает за судьями, рассказывает, как надо судить, партнерам рассказывает – как и куда отдавать»

Владимир Плющев оценил выступления «Ак Барса» в нынешнем Фонбет чемпионате .

– «Ак Барс» проиграл три матча подряд, но дело даже не в этом. Почему команда Олега Знарка не показывает осмысленной игры даже в матче с условным «Амуром»?

– Звездные игроки – это еще не команда. Я еще перед сезоном вам говорил, что у Знарка будет главная задача создать коллектив из этих якобы звезд.

Я вообще не понимаю, почему мы называем звездами хоккеистов, которые по разным причинам не подходят другим клубам. Те исполнители, которые пополнили «Ак Барса», очень разные по психологии, менталитету.

Лепить из таких хоккеистов единую команду очень сложно. Это надо обладать жесткой волей, которая могла бы подавить эти негативные индивидуальные качества отдельных личностей.

– Заинтриговали. О каких личностях и каких качествах речь?

– А что тут интриговать? Все же видят, как играет «Ак Барс» и лидеры команды, как на поверхность выходят непонятные эмоции.

Тот же вместо того, чтобы предъявлять претензии к себе, начинает искать причины в партнерах, спорит с судьями. Ищет причины в правилах. Это в принципе не ново для него. Правда, в он был тише воды ниже травы.

В России он, видимо, посчитал, что может вернуться в те рамки поведения, которые у него были до отъезда в США. А именно бегать за судьями по площадке и рассказывать им, как надо судить. А партнерам рассказывать – как и куда ему отдавать.

В есть и другие психологические моменты, здесь не надо замыкаться на одном лишь Радулове. У Знарка есть и другие хоккеисты достаточно неплохого уровня. А реализацию большинства доверяют только избранным.

Причем за бортом большинства остаются серьезные исполнители, прошедшие уровень сборной России. Такие моменты не способствуют созданию единой команды.

Поэтому называть «Ак Барс» явным фаворитом явно не стоит. Я и перед сезоном это говорил. Для Казани вопрос стоит достаточно серьезно. Ведь селекционная работа была дорогостоящей и спрос с клуба соответствующий. Ведь владельцы клубов у нас считают, что в хоккее чем больше вложил денег, тем больше получил.

Но есть примеры, которые опровергают эту истину. Например, нижегородское «Торпедо». Там при скромном бюджете собирают команду, от игры которой получаешь куда больше удовольствия, чем от того же «Ак Барса». играет в хоккей, а не занимается позерством, – сказал заслуженный тренер России.