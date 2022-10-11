Плющев о Шипачеве: «О чем говорить, если он сидел у Знарка на Олимпиаде в запасе. В «Ак Барсе» каждый играет на себя и за себя»

считает, что в «Ак Барсе» все хоккеисты играют сами за себя.

– Вы про Радулова много сказали, но он же единственный из звездных новичков , кто пока отрабатывает свой статус. Лучший бомбардир команды. Этого, например, не скажешь про Шипачева или Войнова.

– Саша большой игрок – был и остается. Но он пока не взял на себя лидерские обязанности по сплочению команды.

То, что сделал в свое время Ковальчук в «Авангарде». Радулов пытается лишь своими эмоциями воздействовать на партнеров.

А Шипачев? О чем говорить, если он сидел у Знарка на Олимпиаде в запасе. Возможно, Знарку стоит делать ставку на доморощенных игроков «Ак Барса».

Я не только о молодых Галимове, Воронкове или Сафонове. Тот же может играть ключевую роль в казанской команде.

В общем перед Знарком сложная задача стоит. Он должен сделать единый монолитный коллектив. Пока ему это не удается.

На данный момент в «Ак Барсе» каждый играет на себя и за себя, – сказал заслуженный тренер России.