Светлов о спаде Шипачева: «В «Динамо» Вадим привык играть 20 минут за матч. Вчера провел 16 минут. Выводы делайте сами»

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В 18 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ форвард набрал 6 (3+3) очков. В последних 4 играх нападающий результативными действиями не отметился.

– Видел, что на пресс-конференциях журналисты критикуют, например, капитана Казани Шипачева. На мой взгляд, эта критика не совсем по делу.

– Почему?

– Большую роль играет фактор времени. Возьмите Овечкина – капитан «Вашингтона» привык проводить на льду более 20 минут за матч, к этой игровой нагрузке привык его организм, именно эти плюс-минус 25 смен позволяют ему чувствовать себя в тонусе и показывать рекордный результат.

Поверьте, как только игровое время такой суперзвезды будет снижено на пять-семь минут, начнется тяжелая перестройка. Твой движок привык к одним оборотам, а тут они совсем другие, организму уже некомфортно, ноги затекают, не хватает кислорода. И так далее.

В случае с Шипачевым может работать вот этот эффект «торможения двигателем». У нас в московском «Динамо» Вадим привык играть на предельных оборотах – за 20 минут за матч, это был его режим, позволявший лидировать в КХЛ по результативности. А вчера с «Трактором» он провел на льду 16 минут, как и в ряде других матчей этого чемпионата. Выводы делайте сами.

– Некоторые эксперты говорят о том, что Шипачев просто постарел...

– Если говорить объективно, то по сравнению с прошлым годом уровень КХЛ вряд ли существенно изменился. Более того, некоторые специалисты говорят, что в связи с оттоком легионеров он, мягко говоря, не стал выше. Могу назвать лишь два-три клуба – например, СКА и «Автомобилист», которые по сравнению с прошлым сезоном явно добавили.

Поэтому не думаю, что причины проблем Шипачева или Радулова в том, что они постарели. Высокое мастерство осталось, а конкуренты вместе с лигой не ушли стремительно вперед.

Да и Шипачев в брал свое не беготней, а тем, что шайба двигалась умно, быстро и опережала движение соперника, – сказал экс-тренер клубов КХЛ.