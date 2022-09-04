Миронов о 2:0 с «Ак Барсом» Шипачева и Войнова: «Динамо» не собиралось ничего доказывать, побеждать всегда приятно»

Андрей Миронов высказался о победе «Динамо» над «Ак Барсом», где играют бывшие лидеры клуба.
В межсезонье из «Динамо» в «Ак Барс» перешли защитник Вячеслав Войнов, форварды Вадим Шипачев и Станислав Галиев.
– Хочется поблагодарить всех динамовских болельщиков, всех, кто пришел нас поддержать. Наконец‑то мы увидели полный дворец, по которому соскучились. Дай бог, чтобы пандемия закончилась и ограничений больше не было. Болельщики нам сегодня сил добавили.
– Что скажете о победе над «Ак Барсом»?
– Хочется поблагодарить всех ребят, но в особенности – вратаря Илью Коновалова. Отличный матч, отличной тестирование, но впереди еще 67 матчей.
– Приятно было победить команду, где играют бывшие лидеры «Динамо»?
– Мы не собирались ничего доказывать, просто побеждать всегда приятно. «Ак Барс» тоже выиграть хотел. Но мы хорошо поработали и победили.
– Кто из форвардов «Ак Барса» доставил вам больше всего проблем?
– Тут нельзя кого‑то выделить. У Казани отличные игроки. Там все линии насыщенны и мастерством, и работоспособностью. Это хорошая сбалансированная команда, – сказал капитан московского клуба.