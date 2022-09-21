Борис Михайлов: «Кубок мира без сборной России – пустое место»

Борис Михайлов высказался касательно возможного участия сборной России на Кубке мира в 2024 году.
«Та ситуация, в которой сейчас оказался весь наш спорт… В ней Кубок мира – это отдушина.
Но у нас есть ряд вопросов, кто будет представлять нашу сборную, кто тренировать. Но турнир этот нужен.
И наша команда просто обязана там быть, потому что без нашей команды, не обижая другие сборные, это пустое место», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
Если Россия сыграет на Кубке мира-2024 – это будет единственный топ-турнир для русского спорта и последний для нынешних звезд НХЛ