Борис Михайлов: «Кубок мира без сборной России – пустое место»

высказался касательно возможного участия сборной России на Кубке мира в 2024 году.

«Та ситуация, в которой сейчас оказался весь наш спорт… В ней – это отдушина.

Но у нас есть ряд вопросов, кто будет представлять нашу сборную, кто тренировать. Но турнир этот нужен.

И наша команда просто обязана там быть, потому что без нашей команды, не обижая другие сборные, это пустое место», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Если Россия сыграет на Кубке мира-2024 – это будет единственный топ-турнир для русского спорта и последний для нынешних звезд НХЛ