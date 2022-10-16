Экс-вратарь женской сборной Финляндии о сексе на ОИ в Сочи: «Я не скачивала Tinder, а многие наши хоккеистки свайпали мужчин и женщин весь турнир»

Ноора Рятю рассказала об отношениях хоккеисток сборной Финляндии на Олимпиаде в Сочи.

«Например, меня не так интересовал секс на одну ночь, как раньше, поэтому, в отличие от некоторых олимпийских спортсменов, я не скачивала себе Tinder.

Я просто смотрела на это как способ отвлечься.

Многие другие хоккеистки нашей команды свайпали мужчин и женщин направо и налево на протяжении всего турнира.

Так получилось, что в последний вечер две хоккеистки нашей команды отправились обниматься и целоваться с представителями скандинавских делегаций в общей комнате на соседних кроватях», – рассказала бывший вратарь сборной Финляндии, не уточнив пол целовавшихся.

На Олимпиаде-2014 женская сборная Финляндии проиграла команде Швеции (2:4) в четвертьфинальном матче.