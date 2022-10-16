Андрей Назаров: «Философия «Сочи» – постоянно вводить свежую кровь, молодежь. Ребята растут, им нужно раскрываться»

Андрей Назаров высказался после матча с «Северсталью» (1:2).

В этой игре в составе «Сочи» дебютировали 20-летний защитник Егор Соболевский и 19-летний нападающий Тигран Ярулин.

«Наша философия – постоянно вводить свежую кровь, молодежь. Давать шанс раскрываться. Когда молодые набирают очки – радуемся, значит, мы делаем все правильно.

Ребята растут, им нужно раскрываться. Тигран Яруллин сыграл неплохой матч, отметился передачей – так держать!» – сказал главный тренер «Сочи».

«Сочи» проиграл 14 из 17 матчей сезона