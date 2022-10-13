Назаров про 4:5 с «Нефтехимиком»: «Игрок доволен, опять немного не фартит в овертайме. Философия «Сочи» – открывать молодые таланты»

прокомментировал поражение от (4:5 ОТ).

«Игра была интересная, болельщики любят такие матчи, 4:4 в основное время. Опять нам немного не фартит в овертайме, третий раз теряем очки. Я рад, что ребята меня услышали, забили, но надо поработать над удалениями. Очень много удаляемся, это работает против нас.

А так игрой доволен, молодцы. Должно нам повезти скоро. Роман Юзбашян мне понравился. Это философия нашего клуба — открывать молодые таланты. Я здесь год, месяцев шесть за ним слежу. Два-три раза вызывали его на мини-кэмпы. Парень развивается, растет.

Дали ему шанс, он его оправдал. Думаю, следующий матч тоже сыграет. Алтыбармакяна мы поставили в центр не сегодня, он уже пятый матч так играет – и стал резко набирать очки.

Я ему сказал, что у центрального нападающего, который еще и очки набирает, контракт будет минимум на 40% больше, а то и на 60%. Мы знаем, какой Андрей хитрый и умный. Он сразу понял и стал хорошо играть», – сказал тренер .