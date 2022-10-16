Борис Миронов: «Вратарь «Куньлуня» выиграл матч для своей команды. «Спартак» создал уйму моментов, надо было забивать»

высказался после матча против «Куньлуня» (0:3).

«Создали уйму моментов, надо было забивать. Хочу похвалить вратаря , он молодец, выиграл матч для своей команды.

Надо реализовывать то, что создаем. Сами допустили сегодня две грубые ошибки. Например, первый гол – у нас центральный не принял пас, поехал меняться и получили гол. Надо в таких ситуациях доигрывать. Умудрились ошибиться и тогда, когда сняли вратаря, когда пытались отыграться.

Сегодня по некоторым моментам в паре звеньев что-то получалось, что-то нет, поэтому перед следующим матчем, возможно, снова будут перестановки в звеньях.

Повлияло ли на нас то, что судьи не засчитали гол в первом периоде? Там не было гола», – сказал главный тренер .