Борис Миронов: «Вратарь «Куньлуня» выиграл матч для своей команды. «Спартак» создал уйму моментов, надо было забивать»
Борис Миронов высказался после матча против «Куньлуня» (0:3).
«Создали уйму моментов, надо было забивать. Хочу похвалить вратаря «Куньлуня», он молодец, выиграл матч для своей команды.
Надо реализовывать то, что создаем. Сами допустили сегодня две грубые ошибки. Например, первый гол – у нас центральный не принял пас, поехал меняться и получили гол. Надо в таких ситуациях доигрывать. Умудрились ошибиться и тогда, когда сняли вратаря, когда пытались отыграться.
Сегодня по некоторым моментам в паре звеньев что-то получалось, что-то нет, поэтому перед следующим матчем, возможно, снова будут перестановки в звеньях.
Повлияло ли на нас то, что судьи не засчитали гол в первом периоде? Там не было гола», – сказал главный тренер «Спартака».
Комментарии