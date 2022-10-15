Два топ-клуба Восточной конференции КХЛ интересуются Мальцевым
Михаил Мальцев может вернуться в Фонбет КХЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», нападающим «Колорадо» интересуются два топ-клуба Восточной конференции. Права на игрока в КХЛ принадлежат «Спартаку» — москвичи получили их в результате обмена защитника Александра Никишина в СКА.
Представители красно-белых уже связывались с Мальцевым, но вероятность того, что он продолжит карьеру в московском клубе, мала.
Мальцев стал игроком «Колорадо» в сезоне-2021/22. Он принял участие в 18 матчах «Эвеланш» в НХЛ и не отличился результативными действиями. В составе фарм-клуба «Колорадо Иглс» 24-летний хоккеист набрал 48 (17+31) очков в 57 матчах АХЛ.
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