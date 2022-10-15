Два топ-клуба Восточной конференции КХЛ интересуются Мальцевым

может вернуться в Фонбет .

По информации , нападающим «Колорадо» интересуются два топ-клуба Восточной конференции. Права на игрока в КХЛ принадлежат — москвичи получили их в результате обмена защитника Александра Никишина в СКА.

Представители красно-белых уже связывались с Мальцевым, но вероятность того, что он продолжит карьеру в московском клубе, мала.

Мальцев стал игроком «Колорадо» в сезоне-2021/22. Он принял участие в 18 матчах «Эвеланш» в и не отличился результативными действиями. В составе фарм-клуба «Колорадо Иглс» 24-летний хоккеист набрал 48 (17+31) очков в 57 матчах АХЛ.