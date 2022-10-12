Терещенко о травме Кравцова: «Это не должно его подкосить. Если по каждой травме в депрессию впадать, то в НХЛ делать нечего»

высказался о травме форварда .

22-летний нападающий покинул лед после своей второй смены в стартовом матче регулярного чемпионата с «Тампой» (3:1).

Он получил травму верхней части тела в борьбе с защитником «Лайтнинг» Виктором Хедманом.

«Хоккеисты каждый день сталкиваются с повреждениями, травмами. Если там нет ничего серьезного, то не думаю, что его это должно подкосить. Если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего.

Ему нужно показывать результат, свой уровень и характер. Если он хочет там играть, то он должен показывать, на что он способен, доказывать всем, что он может», – сказал трехкратный чемпион мира.