Терещенко о травме Кравцова: «Это не должно его подкосить. Если по каждой травме в депрессию впадать, то в НХЛ делать нечего»
Алексей Терещенко высказался о травме форварда «Рейнджерс» Виталия Кравцова.
22-летний нападающий покинул лед после своей второй смены в стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:1).
Он получил травму верхней части тела в борьбе с защитником «Лайтнинг» Виктором Хедманом.
«Хоккеисты каждый день сталкиваются с повреждениями, травмами. Если там нет ничего серьезного, то не думаю, что его это должно подкосить. Если по каждой травме впадать в депрессию, то в НХЛ делать нечего.
Ему нужно показывать результат, свой уровень и характер. Если он хочет там играть, то он должен показывать, на что он способен, доказывать всем, что он может», – сказал трехкратный чемпион мира.
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