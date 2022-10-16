Кузнецов набрал 1-е очко в сезоне в 3-м матче: пас на победный гол, «+2» за 16:56 против «Монреаля»
Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:1).
На 32-й минуте россиянин ассистировал Энтони Манте, который забросил победную шайбу.
Кузнецов набрал 1-е очко в сезоне, всего он провел 3 игры.
Сегодня за 16:56 (0:55 – в большинстве, 1:40 – в меньшинстве) у нападающего 31% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».
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