Кузнецов набрал 1-е очко в сезоне в 3-м матче: пас на победный гол, «+2» за 16:56 против «Монреаля»

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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:1).

На 32-й минуте россиянин ассистировал Энтони Манте, который забросил победную шайбу.

Кузнецов набрал 1-е очко в сезоне, всего он провел 3 игры.

Сегодня за 16:56 (0:55 – в большинстве, 1:40 – в меньшинстве) у нападающего 31% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 2».

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