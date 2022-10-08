Буцаев о 3:4 от СКА: «Матч можно занести «Витязю» в актив, за исключением концовки»

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Главный тренер «Витязя» подвел итоги матча со СКА (3:4).

– В принципе, за исключением концовки, когда, ведя 3:2, мы пропустили необязательные голы, матч можно занести в актив. Но в очковом коэффициенте мы ничего не заработали. Соперника – с победой.

– Когда вы брали просмотр при счете 3:2, вы были уверены, что была помеха?

– Сейчас по регламенту положено для каждой команды иметь телевизор, там четко все было видно. Дальше обойдусь без комментариев. Дальше рассуждать на эту тему не имеет смысла, – сказал Вячеслав Буцаев.

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