Мюррей досрочно покинул тренировку «Торонто» из-за дискомфорта. Самсонов сыграет с «Оттавой», если Мэтт не будет готов

досрочно завершил тренировку с «Торонто».

Вратарь канадской команды почувствовал некоторый дискомфорт и был вынужден закончить занятие, сообщает журналистка ESPN Кристен Шилтон.

16 октября проведет матч с «Оттавой» в рамках регулярного сезона КХЛ. Если Мюррей не сможет играть, то место в воротах займет .

В текущем сезоне НХЛ россиянин провел 1 матч – против «Вашингтона» (3:2). На счету Мюррея тоже одна игра – против «Монреаля» (3:4).