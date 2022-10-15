Мюррей досрочно покинул тренировку «Торонто» из-за дискомфорта. Самсонов сыграет с «Оттавой», если Мэтт не будет готов
Мэтт Мюррей досрочно завершил тренировку с «Торонто».
Вратарь канадской команды почувствовал некоторый дискомфорт и был вынужден закончить занятие, сообщает журналистка ESPN Кристен Шилтон.
16 октября «Торонто» проведет матч с «Оттавой» в рамках регулярного сезона КХЛ. Если Мюррей не сможет играть, то место в воротах займет Илья Самсонов.
В текущем сезоне НХЛ россиянин провел 1 матч – против «Вашингтона» (3:2). На счету Мюррея тоже одна игра – против «Монреаля» (3:4).
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