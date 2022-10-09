Вратарь «Торонто» Мюррей: «Мы с Самсоновым хорошо ладим. Во вратарском тандеме важна такая химия»
Мэтт Мюррей высказался о вратарском тандеме с Ильей Самсоновым в «Торонто».
Оба вратаря пришли в «Мэйпл Лифс» в межсезонье. Канадец был выменян клубом у «Оттавы», россиянин – подписан в качестве свободного агента.
«Я познакомился с Ильей, мы хорошо ладим. Да, мы подталкиваем друг друга, но одновременно и помогаем. Во вратарском тандеме важна такая химия.
Думаю, что всегда есть, что доказывать. Я придерживаюсь того же подхода, что и в самом начале карьеры – становиться лучше с каждым днем.
Шаг за шагом. Вот о чем я думаю, вот на чем я сосредоточен. Никаких посторонних моментов», – сказал Мюррей.
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