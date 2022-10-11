Самсонов дебютирует за «Торонто» в НХЛ в матче против «Вашингтона» – своего бывшего клуба

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Илья Самсонов дебютирует за «Торонто» в НХЛ в матче против «Вашингтона»

Об этом сообщил главный тренер «Лифс» Шелдон Киф. 

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (12 октября) ворота команды будет защищать Мэтт Мюррей. Во втором – против «Кэпиталс» (13 октября) – Самсонов. 

Таким образом, 25-летний российский вратарь в первом официальном матче за «Торонто» сыграет против своей бывшей команды. 

Самсонов покинул «Вашингтон» в межсезонье, когда клуб не стал делать ему квалификационное предложение. Он подписал контракт с «Лифс» на год и 1,8 миллиона долларов в качестве свободного агента. 

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