Самсонов дебютирует за «Торонто» в НХЛ в матче против «Вашингтона» – своего бывшего клуба

дебютирует за «Торонто» в в матче против .

Об этом сообщил главный тренер «Лифс» Шелдон Киф.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (12 октября) ворота команды будет защищать . Во втором – против «Кэпиталс» (13 октября) – Самсонов.

Таким образом, 25-летний российский вратарь в первом официальном матче за сыграет против своей бывшей команды.

Самсонов покинул «Вашингтон» в межсезонье, когда клуб не стал делать ему квалификационное предложение. Он подписал контракт с «Лифс» на год и 1,8 миллиона долларов в качестве свободного агента.