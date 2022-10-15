Александр Суворов: «Разин берет в команду ноунеймов, и потом от него могут выходить очень хорошие люди – например, Голышев»

охарактеризовал работу с молодыми игроками.

– Если брать трех тренеров, Кравченко, Вудкрофта и Разина, какие ты назовешь плюсы в их работе?

– Здесь многое зависит от менталитета, сложный вопрос. Если объединить, то все трое доверяют молодежи. Если посмотреть по минскому «Динамо», то Леша Протас и выдали хороший сезон, Егор Шарангович тоже большой молодец. Они проявили себя в Минске и уехали играть в НХЛ.

Андрей Владимирович Разин тоже много работает с молодыми игроками. Берет в команду к себе ноунеймов, если можно так сказать, и потом от него могут выходить очень хорошие люди, как например Голышев. Разин писал про него историю в своем телеграм-канале, что учил Анатолия, а сейчас он один из самых сильных форвардов в .

Дмитрий Александрович тоже хорошо работает с молодежкой, он это не единожды доказывал. Можно привести пример Ильи Спата: в прошлом году играл в 3-4 звене, а теперь он основной игрок первого звена. У Ильи хороший старт нынешнего сезона, это отличный пример того, как в Жлобине доверяют своим воспитанникам, – сказал нападающий .