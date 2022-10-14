Александр Суворов о любимых игроках: «Из НХЛ – Годро и Макдэвид, Коннор – сверхчеловек. У Овечкина своеобразный стиль, мне больше нравятся подвижные»

Александр Суворов считает сверхчеловеком.

– Кто твой любимый игрок из Беларуси и игрок-иностранец?

– Из это и Коннор Макдэвид. Годро нравится тем, что он маленький. Есть еще и Тео Флери, у него рост был 168 сантиметров. Коннор тоже сверхчеловек.

Из белорусов нравился Андрей Степанов, особенно тем, как он исполнял буллиты, мы с ним в Молодечно познакомились. Еще назову Михаила Грабовского, он поиграл в НХЛ очень много, человек с большим именем и большим хоккейным опытом.

– А почему не назвал очевидный вариант со своим тезкой Овечкиным?

– У Овечкина своеобразный стиль игры, но мне больше нравятся подвижные игроки. Если вспомнить еще белоруса, то назову Константина Кольцова, он был у меня еще и тренером. Знал его со времен «Салавата», смотрел нарезки его выступлений в и НХЛ. Времена «Питтсбурга» не застал из-за возраста, но знаю, что он первую шайбу забросил и обнимался с Лемье, – сказал форвард сборной Беларуси и .