Щитов о наказаниях Разина: «Почему тренерам закрывают рот и не дают высказаться? Игроков критикуют, почему судей нельзя?»
Никита Щитов считает неправильными наказания Андрея Разина за критику судей.
По ходу этого сезона главный тренер «Северстали» был сначала оштрафован на 300 тысяч рублей, затем дисквалифицирован на 1 матч со штрафом на клуб в размере 500 тысяч рублей.
«Неприятно, что Андрея Разина наказывают из раза в раз. Я смотрел его комментарии после игры и ничего обидного он там не сказал. Не понимаю, почему судьи стали такими закрытыми. Игроков ведь критикуют, и почему нельзя указать на ошибку арбитров?
Почему тренерам закрывают рот и не дают им возможность высказаться? Я поддерживаю Разина. Сейчас он сказал, что теперь его пресс-конференции будут однобокими и односложными, а у нас не так много тренеров, которые умеют раскрываться.
Я считаю, что судьи должны быть ближе к людям. Несколько лет назад арбитрам КХЛ вообще запретили вести свои соцсети, потому что якобы кто-то когда-то выложил фотографию с пивом и это плохо сказалось на судейском корпусе. Я считаю, надо менять свое отношение и становиться более открытыми. Ведь хоккей – это шоу, зачем закрываться?
И я бы хотел, чтобы главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов просто проехался по регионам, посмотрел, как судьи обслуживают детские матчи, и увидел, сколько там ошибок и предвзятого отношения. Дети уже негативно относятся к арбитрам. Надо воспитывать подрастающее поколение судей, а не заострять свое внимание на Разине. Там очень много работы», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.
Разин после дисквалификации: «Алексей, когда тебя выгонят, ты будешь сосать лапу. И когда будешь сглатывать, вспоминай меня»
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