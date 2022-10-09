Отманн признан лучшим новичком «Рейнджерс» в тренировочном лагере

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Бреннан Отманн назван лучшим новичком в тренировочном лагере «Рейнджерс».

19-летний нападающий получил приз Ларс-Эрика Шеберга, который ежегодно вручается лучшему новичку в тренировочном лагере клуба по выбору представителей прессы.

По ходу предсезонной подготовки команда из Нью-Йорка вернула канадского форварда в юниорскую лигу Онтарио, где он выступает за «Флинт».

«Рейнджерс» выбрали Отманна в первом раунде под общим 16-м номером на драфте НХЛ-2021.

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