Отманн признан лучшим новичком «Рейнджерс» в тренировочном лагере

Бреннан Отманн назван лучшим новичком в тренировочном лагере .

19-летний нападающий получил приз Ларс-Эрика Шеберга, который ежегодно вручается лучшему новичку в тренировочном лагере клуба по выбору представителей прессы.

По ходу предсезонной подготовки команда из Нью-Йорка вернула канадского форварда в юниорскую лигу Онтарио, где он выступает за «Флинт».

«Рейнджерс» выбрали Отманна в первом раунде под общим 16-м номером на драфте НХЛ-2021.