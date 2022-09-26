Разин о поражении от «Адмирала»: «Северсталь» выжатая, как лимон. Если один раз «5 на 3» не забиваешь, то по закону всегда проигрываешь»

поделился мнением после поражения от (1:2 Б).

– Предполагали, что будет тяжелая, вязкая игра. Соперник очень хорошо обороняется. Вратарь стоит «на голове», много выручает.

Жаль, что не выиграли. С другой стороны, «5 на 3» два раза…. Если один раз не забиваешь, то по закону всегда проигрываешь.

В этот раз у нас было две такие возможности. Не реализовали. Тяжелый старт, тяжелый отрезок. Команде слова благодарности. Выжатые, как лимон. Эмоции очень тяжело достать. Одно очко набрали, оно нам пригодится.

– Как формируется команда бьющих послематчевые буллиты?

– Уже всем известно, что мы на тренировках иногда делаем. Эти компоненты мы тоже тренируем. К сожалению, у соперника исполнители оказались лучше.

Из пяти два забиваешь если, то как минимум ничья должна быть. К Владу Подъяпольскому никаких претензий нет. У него хоть и было мало работы, он держал нас в игре в очень важные моменты.

– провел на льду 5 минут. Есть ли вероятность, что он будет заигран за «Алмаз»?

– За «Алмаз» точно нет. Вводим его потихоньку после травмы. Сегодня было пять минут. Считаю, достаточно.

Мы вообще планировали его только в поездку взять. Не только он. И Жабреев после травмы. Хотелось бы, чтобы ребята ритм набрали.

Скамейка длинная нужна. Дальше еще сложнее отрезки будут. Надо ротацию в дальнейшем делать. Чем больше хоккеистов, тем лучше, – сказал главный тренер .