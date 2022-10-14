Кинэн возглавил сборную Италии, Пелино вошел в тренерский штаб

Майк Кинэн стал новым главным тренером сборной Италии.

Его помощником будет Майкл Пелино.

Ранее сборную Италии возглавлял Грег Айэленд. 15 июля стало известно, что он стал главным тренером «Куньлуня».

Кинэн ранее тренировал «Филадельфию», «Чикаго», «Рейнджерс», «Сент-Луис», «Ванкувер», «Бостон», «Флориду», «Калгари», «Металлург», «Куньлунь» и сборную Канады.

Пелино работал тренером в «Рейнджерс», «Металлурге», «Авангарде», «Локомотиве», «Ак Барсе» и сборной Канады.