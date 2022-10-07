Дэйли о Кубке мира: «Россия не попала бы в число участников в нынешней ситуации. Но многое может измениться к февралю 2024-го»

высказался касательно участия России в Кубке мира.

НХЛ планирует провести турнир в феврале 2024 года.

«В нынешней ситуации Россия не попала бы в число участников Кубка мира. Мы знаем, что в этом вопросе есть трудности.

На данный момент я не вижу, что Россия будет играть на турнире, но многое может измениться к тому времени», – приводит слова заместителя комиссионера НХЛ Jatkoaika.