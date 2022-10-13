Гатиятулин о поражении от «Сибири»: «Равная игра. Были моменты, но «Трактор» их не реализовал»

Главный тренер «Трактора» прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2 ОТ).

– Равная игра. Неплохо провели первый и второй период. Третий играли по счету. Были моменты, но мы их не реализовали.

– Почему команда играет в шесть защитников, а не в семь?

– Михаил Горюнов-Рольгизер после травмы не до конца набрал форму, поэтому его тринадцатым одеваем. Играем в три пары и тринадцать нападающих. Сейчас возвращаются ребята из лазарета, посмотрим кто в каком состоянии. Подумаем перед следующей игрой, действовать в три пары или в семь защитников.

– С чем связано отсутствие Эндрю Хэммонда?

– Почувствовал недомогание. Решили не форсировать.

– Сработало большинство, но потом показалось, что Адам Альмквист выпадает. Как оцените его игру?

– В команду влился. Он без предсезонки, приехал по ходу чемпионата. Это сказывается. Он мастеровитый игрок, мы знаем его возможности. Через игры набирает форму, как и Сергей Шумаков, – сказал Анвар Гатиятулин.