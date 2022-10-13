Сушинский о россиянах в НХЛ: «Давление осуществляют только политики, граждане все понимают. Команды не летят в Чехию из-за того, что русских не берут»

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Максим Сушинский высказался о давлении на российских хоккеистов в НХЛ.

«На наших хоккеистов в НХЛ никто не давит из-за политической ситуации. Там живут такие же обычные люди, а давление осуществляют только политики, граждане все понимают.

Со стороны клубов никакого предвзятого отношения к нашим игрокам нет. Команды НХЛ не летят в Прагу на матчи из-за того, что русских в Чехию не берут.

В Америке хоккей – бизнес, там никто не смотрит на национальность. Там многое ориентировано на зрителей, которые приходят болеть, есть гамбургер в это время и пить пиво, а игроки в этот момент должны им дарить эмоции и зарабатывать деньги. Там никто не смотрит, что происходит в стороне, тем более за океаном», – сказал чемпион мира.

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