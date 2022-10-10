Сушинский о том, что Квартальнов может возглавить «Авангард»: «Шума много, а побед не было. Если он поменяет свою систему хоккея, может, что-то и получится»

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Максим Сушинский высказался о том, что Дмитрий Квартальнов может возглавить «Авангард».

«Квартальнов в «Авангарде»? Пока шума много, а побед не было. Ничего за плечами нет.

Если он поменяет свою систему хоккея, то, может, что-то и получится. Люди должны быть решающими, а не только те, которые бегают. Тогда шансы будут. Ну а так... Квартальнов – качественный тренер», – сказал бывший президент «Авангарда».

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