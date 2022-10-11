Сушинский хочет, чтобы Хартли вновь возглавил «Авангард»: «Мы с ним работали, и мне это нравилось»

Теги Авангард Максим Сушинский Боб Хартли КХЛ Хоккей

Максим Сушинский рассказал, кого хотел бы видеть новым главным тренером «Авангарда».

Накануне из клуба был уволен Дмитрий Рябыкин, и.о. стал Михаил Кравец.

«Я бы хотел видеть Хартли главным тренером, мы с ним работали, и мне это нравилось», – сказал бывший президент «Авангарда».

Боб Хартли возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год, приведя в позапрошлом сезоне «Авангард» к победе в Кубке Гагарина.

В настоящее время канадец занимает должность консультанта академии клуба. 

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