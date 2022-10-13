Артем Волков о матче с «Северсталью»: «Когда свежести не хватает, всегда начинаешь удаляться, злиться. Хорошо, что в 3-м периоде проснулись»

подвел итоги матча с «Северсталью» (2:1 Б).

– Начало нам тяжело далось, все-таки четвертая игра через день, три игры на выезде. А ребята из сразу побежали. Еще нам пришлось много в меньшинстве поиграть, обороняться, терпеть. Хорошо, что в третьем периоде проснулись и довели матч до победы.

– Удалений действительно было слишком много. Тоже от усталости?

– У нас первая игра, когда фолов так много. Когда свежести не хватает, всегда начинаешь сперва удаляться, потом злиться. Вот так и получается.

– В первом периоде был момент, когда вы вынесли шайбу уже из пустых ворот, спасли команду от неминуемого гола.

– Было такое. Там еще и в меньшинстве играли. Был бросок, шайба отскочила от щитка куда‑то мне за спину. И там уже как в тумане все. То ли игрок «Северстали» сам по шайбе не попал, толи я ему клюшку подбить успел. Споткнулся о щиток Коновалова, начал заваливаться и уже в падении шайбу из вратарской выбивал. Слава богу, получилось ее вынести, – сказал защитник .