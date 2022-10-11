Артем Волков о том, что «Динамо» выиграло в Магнитогорске впервые за 11 лет: «Два матча в гостях до этого проиграли. Это больше давило»

оценил победу московского «Динамо» над (3:1).

«Тяжелая игра была, быстрая, соперник быстро играл. И очень хотелось выиграть. Хорошо, что получилось. Хотелось снять это проклятье – 11 лет не могли тут выиграть. Нам тренеры об этом сказали разок на установке. Но основное – что на выезде две игры до этого проиграли. Это больше давило.

Четыре очка из шести на выезде? Хорошо, что получилось так, но могли и больше увезти домой. Много сил отдали в каждой из игр. Где-то чуть не везло. Слава богу, что сегодня выиграли.

Мой сэйв сегодня? Я вообще ничего не почувствовал. Просто шайба лежала, я побежал. Даже не видел, что сзади игрок есть. Выбросил ее быстро, и он меня снес. Все случилось быстро, потом уже понял, что произошло. Приятно, что меня выбрали лучшим игроком после матча», – сказал защитник .